Yetenek Gelişimi Odaklı Farklılaştırılmış Öğretim" Semineri

Elazığ
'da, "Yetenek Gelişimi Odaklı Farklılaştırılmış Öğretim" konulu seminer düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İstanbul Aydın Üniversitesi
iş birliğiyle Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yeni göreve başlayan öğretmenler ve rehber öğretmenlere özel yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda bilgilendirme yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk
, yaptığı konuşmada, özel yetenekli çocuklarla ilgili zaman zaman farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Hayat felsefesinin sürekli yenilik ve değişim üzerine kurulması gerektiğini dile getiren Göktürk, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda biz öğretmenler olarak sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu da geçmişe mahkum kalmadan geleceği güzel yorumlayıp umut dolu söylemlerle mümkün olur. Geleceğe daha umutla bakan bir gençlik yetiştirilmesi açısında böyle etkinlikler önemli."
İstanbul Aydın Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Şeref Kor, Türkiye
'nin her köşesinde buna benzer çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Bu programların eğitim öğretimde milli eğitim camiasına ciddi katkı sunduğunu dile getiren Kor, bu gibi çalışmaların kaçınılmaz olduğunu düşündüklerini vurguladı.
Kor, "Böyle güzel projelerin sürekli yapılıp, çoğalması gerekiyor. Eğitim öğretimde de bu farklılaşmayı ortaya çıkarmamız gerekiyor. İnşallah bu çalışma daha büyük çalışmaları beraberinde getirir." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Said Tortop, "Yetenek Gelişimi Odaklı Farklılaştırılmış Öğretim" konulu seminer verdi.
Göktürk,Elazığ,İstanbul Aydın Üniversitesi