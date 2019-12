"Yetenek Her Yerde" etkinliği 2020 fuar programı açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri kapsamında gelecek yıl 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde fuar düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen kariyer etkinliklerinin 2020 fuar programı açıklandı.

Buna göre, gelecek yıl 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde fuar düzenlenerek on binlerce öğrenci ve mezuna ulaşılması hedefleniyor.

"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinliği, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları, meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen fuarlar, üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi ve ülkenin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Katılımcı işverenler, etkinlik alanındaki stantlarında kurum/kuruluşlarındaki kariyer imkanları ile ilgi bilgi vermenin yanı sıra doğrudan gençlere temas eden pek çok etkinlik gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda sunumlar, seminerler, bilgilendirme oturumları, eğitimler, atölye çalışmaları, mülakatlar ve mülakat simülasyonları ile gençlerin henüz öğrencilikleri devam ederken eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemelerine ayrıca iş ve staj olanaklarına eğitim gördükleri ilde ulaşmalarına imkan sağlanıyor.

"Yetenek Her Yerde" etkinliği gençlere sağladığı imkanların yanı sıra ilgili kurumları da insan kaynakları süreçleri konusunda destekliyor.

Ev sahibi ve paydaş üniversitelerin tüm süreçlere aktif katılımı sağlanarak üniversitelerin kariyer merkezlerinin etkin hale getirilmesi ve işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Üniversitelerin yanı sıra kamu kurumlarının işveren marka değeri artırılarak, nitelikli öğrenci ve mezunlar kamu kurumlarına kazandırılıyor. Ayrıca istihdamın büyük oranını karşılayan ve yetenek açığı bulunan KOBİ'lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılması da fuarların temel hedefleri arasında bulunuyor.

"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl farklı bölgelerdeki 8 ilde 87 üniversite iş birliği ile fuar düzenlendiği belirtilirken, ilk yılında 70 binden fazla genç yeteneğin 351'i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile buluşturulduğu bildirildi.

