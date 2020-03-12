"Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri ertelendi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce düzenlenen "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.
12.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:48
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce düzenlenen "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.
İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya istinaden yeni tip koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şubat ayından bu yana devam eden "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinliklerinin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, erteleme kapsamına, 16-17 Mart'ta Isparta'da düzenlenecek Güney Kariyer Fuarı, 20-21 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek Ege Kariyer Fuarı ile 6-7 Nisan'da Bolu'da yapılacak Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın girdiği bildirildi.
İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya istinaden yeni tip koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şubat ayından bu yana devam eden "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinliklerinin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, erteleme kapsamına, 16-17 Mart'ta Isparta'da düzenlenecek Güney Kariyer Fuarı, 20-21 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek Ege Kariyer Fuarı ile 6-7 Nisan'da Bolu'da yapılacak Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın girdiği bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı