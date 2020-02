"Yetenek Her Yerde" kariyer fuarları başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarlarının ikincisi, 24-25 Şubat 2020 tarihinde Edirne 'de başlayacak.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu yıl 10 bölgede, 130 üniversitenin iş birliği ile düzenlenecek kariyer fuarlarına, 300 binin üzerinde öğrenci ve mezununun katılımının beklendiği belirtildi.Her bölgede 200'ün üzerinde kamu ve özel sektör kurumunun yer alacağı organizasyonlara, öğrenci ve mezunların "yetenekkapisi.org" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği ifade edildi.Fuar sırasında öğrenci ve mezunların, firma sunumları, mülakatlar, örnek olay çalışmaları ve atölye çalışmalarına katılma imkanı bulabileceği belirtilerek, ayrıca, firma ve kurumlara iş ve staj başvuruları yapabilecekleri kaydedildi.Fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyorÜniversite adına bakılmaksızın tüm gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi hedefleyen "Yetenek Her Yerde" etkinliklerinin, Türkiye'nin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlamayı amaçladığı vurgulandı.Üniversitelerin kariyer merkezlerinin aktif hale getirilerek, işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi, kamu kurumlarının, nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılmasının da bu etkinliklerin önemli amaçları arasında yer aldığı aktarıldı.Türkiye'de istihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ'lerin insankaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılmasının da fuarlar aracılığı ile gerçekleştiğine işaret edildi.Etkinlik takvimi"Yetenek Her Yerde" kariyer fuarlarının etkinlik takvimi ise şöyle:"Trakya Kariyer Fuarı 24-25 Şubat, Güneydoğu Kariyer Fuarı 2 Mart, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 5-6 Mart, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 10-11 Mart, Güney Kariyer Fuarı 16-17 Mart, Ege Kariyer Fuarı 20-21 Mart, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı 6-7 Nisan, İç Anadolu Kariyer Fuarı 13-14 Nisan, Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı 16-17 Nisan ve İpekyolu Kariyer Fuarı 20-21 Nisan."Geçen yıl düzenlenen etkinlikAçıklamada, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından koordine edilen "Yetenek Her Yerde" kariyer etkinliklerinin, farklı bölgelerde 8 ilde düzenlendiği anımsatıldı.Bu etkinliklerin, 87 üniversitenin iş birliğiyle düzenlendiği, 70 binden fazla genç yeteneğin 351'inin kamu kurumu olmak üzere 1315 işveren ile buluşturulduğu belirtildi.Organizasyonun, gerçek bir üniversite ve reel sektör buluşması niteliğini taşıdığı, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarını da bir araya getirerek gençlere yeni kariyer imkanları sunduğu bildirildi.