Yetenek kursları öğrencilere çok şey kattı
Çıldır Kaymakamı Alper Taş ve eşi Gülnaz Taş özel yetenek kurslarını ziyaret etti.
12.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:03
Çıldır Kaymakamı Alper Taş ve eşi Gülnaz Taş özel yetenek kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen kaymakam onlarla sohbet etti.
Çalışma kapsamında bilim, edebiyat, müzik, tiyatro, resim ve spor alanlarında ilçemizde öğretim gören öğrenciler arasından seçilen öğrencilere hafta sonu kursu veriliyor. Özel yetenek öğrencilerimizin bir taraftan kendilerini geliştirmeleri sağlanarak gelecekte ülkemizi gururlandıracak yetenekler olarak ortaya çıkmaları diğer taraftan Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) hazırlanmaları hedefleniyor.
Çalışmaları ve öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Taş "Öğrencilerimizi yeteneklerinin ön plana çıkmasını ve bu yetenekleri daha etkin kullanması amacı ile açtığımız kurslar öğrencilerimiz üzerinde önemli etkilere sahip oldu. Kurslarımızla öğrencilerimiz yeteneklerini daha etkin bir şekilde kullanabiliyor" dedi. - ARDAHAN
Çalışma kapsamında bilim, edebiyat, müzik, tiyatro, resim ve spor alanlarında ilçemizde öğretim gören öğrenciler arasından seçilen öğrencilere hafta sonu kursu veriliyor. Özel yetenek öğrencilerimizin bir taraftan kendilerini geliştirmeleri sağlanarak gelecekte ülkemizi gururlandıracak yetenekler olarak ortaya çıkmaları diğer taraftan Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) hazırlanmaları hedefleniyor.
Çalışmaları ve öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Taş "Öğrencilerimizi yeteneklerinin ön plana çıkmasını ve bu yetenekleri daha etkin kullanması amacı ile açtığımız kurslar öğrencilerimiz üzerinde önemli etkilere sahip oldu. Kurslarımızla öğrencilerimiz yeteneklerini daha etkin bir şekilde kullanabiliyor" dedi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Güncel
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor