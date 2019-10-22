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Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max öldü

Yetenek Sizsiniz yarışmasının şampiyonu Max öldü. Sahibi Ali Yeşilırmak yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

22.10.2019 15:21

Türkiye'nin en zeki köpeği olarak ünlenen Yetenek Sizsiniz yarışmasında birinci olan Max öldü. Max'ın ölüm haberini sahibi Ali Yeşilırmak sosyal medya hesabından duyurdu.

"SON NEFESİNDE KUCAĞIMDAYDI"

Köpek Eğitim Uzmanı olan Yeşilırmak ölen köpeği için "Söylenecek çok söz olmakla birlikte şuan hiç bir kelime kalmadı söylenecek.. O evladım canım kanım... Dün son yolcuğuna uğurladık MAX'i.. Gözünü açtığında beni gördü son nefesinde de kucağımdaydı.. Bana bize bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için, dostluğu kardeşliği ve evlatlığı için MAX e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun huzur içinde uyu." notunu paylaştı.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

Max, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarışmış ve finalde ipi göğüslemişti. Sahibi Ali Yeşilırmak'la beraber şampiyonluğu horon teperek kutlayan Max, herkesin sevgilisi olmuştu.

Max ayrıca 2013 yılında 'Arkadaşım Max' isimli filmde oynamıştı.

Yetenek Sizsiniz şampiyonu Max öldü

Ali Yeşilırmak, Türkiye, Magazin

YORUMLAR (6)
BİRİKEDİMİ7:ne yapalım yani ölmüşsse askerimize bişey olmasın
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KAMBOÇYALI:üzdün Max reis :/
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GEREKSİZ BİR AYRINTI:gereksiz bir ayrıntı
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CORCİ:ışıklar içinde uyusun
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DÜNYA:gittiği yerde daha mutlu olsun masum kuzum
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YAZIK:Çok üzüldüm. Ekranlardan izlerken bizde onu çok sevmiştik. Hayvanlar bazı insanlardan merhametli ve duygusal.
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