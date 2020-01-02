Yetenekli Genç Kadın Filmi

“Promising Young Woman”, gelecek vadettiği konusunda herkesin hemfikir olduğu ancak acıklı bir olay sonucu geleceği mahvolan Cassie’ye odaklanıyor. Tıp fakültesini bırakmak zorunda kalan genç kadın, endişeli ebeveynleriyle birlikte yaşamakta ve bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Dışarıdan hayatı durma noktasına gelmiş gibi görünen Cassie ise ikili bir hayat yaşamakta ve geceleri yolunun kesiştiği erkeklerden intikam almaktadır.Yönetmen:
Emerald FennellSenaryo:
Emerald FennellOyuncular:
Carey Mulligan, Bo Burnham , Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Christopher Mintz-Plasse, Molly Shannon, Angela Zhou, Sam Richardson, Steve Monroe, Alison Brie, Adam Brody, Connie Britton, Alfred Molina, Max Greenfield , Chris Lowell, Jenelle McKee, Ray Nicholson, Scarlet Spencer, Charlotte Xia, Timothy E. Goodwin, Casey Adams, Bryan Lillis, Vince Lozano, Francisca Estevez, Mike Horton, Loren Paul, Jose Stephan Perez, Gabriel Oliva, David Philip Reed, Scott Aschenbrenner, Slim KhezriFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
Promising Young WomanYapımcı Firma:
Universal PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
113 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
29.05.2020 Yetenekli Genç Kadın Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.