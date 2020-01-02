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Yetenekli Genç Kadın Filmi

Yetenekli Genç Kadın filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yetenekli Genç Kadın filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

02.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:58 Yetenekli Genç Kadın Filmi
“Promising Young Woman”, gelecek vadettiği konusunda herkesin hemfikir olduğu ancak acıklı bir olay sonucu geleceği mahvolan Cassie’ye odaklanıyor. Tıp fakültesini bırakmak zorunda kalan genç kadın, endişeli ebeveynleriyle birlikte yaşamakta ve bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Dışarıdan hayatı durma noktasına gelmiş gibi görünen Cassie ise ikili bir hayat yaşamakta ve geceleri yolunun kesiştiği erkeklerden intikam almaktadır.


Yönetmen: Emerald Fennell
Senaryo: Emerald Fennell
Oyuncular: Carey Mulligan, Bo Burnham , Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Christopher Mintz-Plasse, Molly Shannon, Angela Zhou, Sam Richardson, Steve Monroe, Alison Brie, Adam Brody, Connie Britton, Alfred Molina, Max Greenfield , Chris Lowell, Jenelle McKee, Ray Nicholson, Scarlet Spencer, Charlotte Xia, Timothy E. Goodwin, Casey Adams, Bryan Lillis, Vince Lozano, Francisca Estevez, Mike Horton, Loren Paul, Jose Stephan Perez, Gabriel Oliva, David Philip Reed, Scott Aschenbrenner, Slim Khezri
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Promising Young Woman
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 29.05.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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