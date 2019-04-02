Yeter Arıcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANTALYA GAZİPAŞA belediye başkan adayı olan Yeter Arıcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA GAZİPAŞA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Yeter Arıcan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANTALYA GAZİPAŞA adayı Yeter Arıcan kimdir? Bağımsız ANTALYA GAZİPAŞA adayı Yeter Arıcan yüzde kaç oy aldı?

Yeter Arıcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANTALYA GAZİPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Yeter Arıcan GAZİPAŞA ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. GAZİPAŞA ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Yeter Arıcan adlı Bağımsız adayı toplamda 76 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA GAZİPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.