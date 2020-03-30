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Yeter Nine, evinden çıkmıyor

KARS'ın merkez Oğuzlu köyünde yalnız yaşan Yeter Gökçe (82), koronavirüs nedeniyle yetkililerin 'evde kal' uyarılarını dikkate alarak evinden çıkmıyor.

30.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:29
Yeter Nine, evinden çıkmıyor

KARS'ın merkez Oğuzlu köyünde yalnız yaşan Yeter Gökçe (82), koronavirüs nedeniyle yetkililerin 'evde kal' uyarılarını dikkate alarak evinden çıkmıyor. Evinin çevresinde başka ev bulunmayan Gökçe, "Jandarma gelip bizleri evimizden çıkmamamız konusunda uyardı. Ben de evimden çıkmıyorum" dedi.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 50 hane 279 nüfuslu Oğuzlu köyünün merkezine uzak mesafede müstakil bir evde tek başına yaşayan 7 çocuk annesi Yeter Gökçe'nin tek isteği virüs salgınının bir an evvel sona ermesi. Evinin köyün biraz dışında müstakil ve bahçeli olmasına rağmen dışarı çıkmayan Gökçe, herkesin biraz sabırlı olmasını istedi. Yeter nine, "Eşim 7 yıl önce yaşamını yitirdi. Evlenen çocuklarım da buraları terk etti. Evde yalnız yaşamama rağmen sabah kalkığında elimi ve yüzümü sabunla yıkayıp daha sonra kolonya sürüyorum. Jandarma gelip bizleri evimizden çıkmamamız konusunda uyardı. Ben de evimden çıkmıyorum. Allah kimseyi ele ayağa düşürmesin. Bizler kurallara uyalım ki bu bela defolup gitsin" diye konuştu.

Çocukları köy dışında olduğu için evde tek başına yaşayan Yeter Gökçe'nın en büyük yardımcısı torunu Barış. Kars 'tan haftada bir köye gelen Barış, ninesinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yakacak, yiyecek ve kuru bakliyatını eve bırakan Barış köyden ayrıldıktan sonra bir daha ki gelişine kadar Yeter Nine evden çıkma ihtiyacı da duymuyor.

Yeter Nine, "Ekin ektim evlek evlek/Dadandı kara leylek/Yeni şükür demiştim/Koymadı kahpe felek" manisini de okuyarak koronavirüse gönderme yaptı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Gökçe, Kars, Güncel

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