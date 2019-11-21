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Yeter nine, köyünde geleneklerini yaşatan tek kadın

Yeter Nine, köyünde geleneklerini yaşatan tek kadınKars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünde yaşayan Yeter Aktaş (79), çalışkanlığıyla herkese örnek oluyor.

21.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:24
Yeter Nine, köyünde geleneklerini yaşatan tek kadın
'ın ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünde yaşayan Yeter Aktaş (79), çalışkanlığıyla herkese örnek oluyor. İlerleyen yaşına rağmen kış hazırlıklarında kızı ile gelinine yardım eden, sürekli yöresel kıyafet giyen Aktaş, Şu anda köyde benim gibi giyinen kadın yok. Bu bizim analarımızın kıyafeti. Bu geleneği sürdürmeliyiz dedi.
Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünde oturan, başında kofi olarak adlandırılan bir başlık, eteği, yeleği ve rengarenk giysileriyle dikkat çeken Yeter Aktaş, ilerleyen yaşına rağmen yüreğinin hala genç olduğunu söyledi. Köyde kendisi gibi giyinen kadının olmadığını belirten Yeter Nine, Örf ve adetlerimize sahip çıkmalı, gençlere örnek olmalıyız. Şu anda köyde benim gibi giyinen kadın yok. Bu bizim analarımızın kıyafeti. Bu geleneği sürdürmeliyiz. Ama gençler hiç sıcak bakmıyor. Ben de bu geleneği ölene kadar sürdüreceğim. Boş durmayı sevmem. Yaklaşan kış nedeniyle hazırlık yapan kızım ve gelinime yardım ediyorum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz diye konuştu.
Eşi yıllar önce ölünce çocukları ve torunları ile birlikte yaşamaya başlayan Yeter Aktaş, yün çırpıyor, yemek ve peynir yapıp, tandırda ekmek pişiriyor.
Yeter nine, köyünde geleneklerini yaşatan tek kadın

Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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