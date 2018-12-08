Yetersiz Güç!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe 'de arka arkaya alınan kötü sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor. Şu anda ligin 14. haftasını sadece 14 puanla 15. sırada geçen sarı-lacivertliler, takım içerisinde de bazı sorunlarla boğuşuyor.

Özellikle fiziksel açıdan zorlanan sarı-lacivertli takımda, hem maçların son 25 dakikasındaki düşüş hem de bazı isimlerin çektiği sıkıntı gözlerden kaçmıyor. Fenerbahçe'de isim isim bakıldığında sezon başından beri bir kondisyon ve fiziksel istikrar yakalanamadı.

Sezon başından beri Cocu ve Erwin Koeman dönemlerinin en çok aranan oyuncusu olan Mehmet Ekici , istenen düzeye ulaşamadı. Sakatlıklarla da uğraşan Ekici, ritim bulamadı. Benzer şekilde Valbuena da ilerleyen yaşının etkisiyle de 90 dakikayı tamamlayacak seviyeye çıkamadı.Yeni transferler Yassine Benzia ile Barış Alıcı ikilisi de tam tersi bir şekilde genç yaşlarına karşın fiziksel durumlarında istikrar yakalayamadı. Bunun dışında ideal 11'de ayrı kalan bazı genç ve yedek oyuncularda da sürpriz bir şekilde fiziksel gerileme olması öne çıkıyor.

Fiziki eksiklik