Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yetim anneleri maske üretiyor

- Yetim anneleri maske üretiyor Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören yetimlerin anneleri, Reyhanlı Kaymakamlığı izni ve koordinasyonuyla maske üretimine başladı.

09.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:04
- Yetim anneleri maske üretiyor
HATAY - Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören yetimlerin anneleri, Reyhanlı Kaymakamlığı izni ve koordinasyonuyla maske üretimine başladı. Günlük 1000 adet üretilmesi planlanan maskeler, kamu görevlileri başta olmak üzere ilçenin ihtiyacı için kullanılacak.
Yetim Vakfı'na bağlı olarak Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1020 yetim çocuğun barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı Reyhanlı Eğitim Köyü Atölyeleri, korona virüs ile mücadele kapsamında maske üretim tesisi oldu.
Reyhanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Reyhanlı Eğitim Köyü Tekstil ve Tasarım Atölyesi'nde Suriyeli 10 yetim annesi ve 2 personel maske üretimine başladı. Maskeler, kaymakamlık tarafından ilçedeki kamu kuruluşlarının ihtiyacı için kullanılacak.
Buharlı Dezenfekte Yapılıyor
Aralarında Suriyeli yetimlerin annelerinin de bulunduğu atölye çalışanları korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tamamen izole edilen atölyede maske, eldiven, dezenfektan gibi tedbirlere uyarak üretim gerçekleştiriyor.
Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, maskelerin sağlık standartlarına uygun olarak üretildiğini ve Türkiye'nin Korona virüsle mücadelesine omuz vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Dinçer ayrıca, tekstil atölyesinde 10 Suriyeli anne ve 2 personelle birlikte günde bin adet maske üretmeyi hedeflediklerini de ifade etti.
Tüm ihtiyaçları Yetim Vakfı'nca karşılanan Reyhanlı Eğitim Köyü, savaş mağduru Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere ilçedeki yetim çocuklara barınma ve eğitim hizmetleri sunuyor. Bu köyde anaokulu, özel milletler arası ilkokul ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi hizmet veriyor. 2019 yılında 195'i yatılı olmak üzere toplam bin 20 çocuğa hizmet veren Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime devam ediyorlar. Yetim anneleri maske üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Manchester United ve Real Madrid’den sonra bir dev talip daha! Haberler
Manchester United ve Real Madrid'den sonra bir dev talip daha!
Haberler ›› genel ››Yetim anneleri maske üretiyor - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:34: Hakim-savcı adaylarına uzaktan eğitim - Haberler 21:33: Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı - Haberler 21:32: (KIRŞEHİR)Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı - Haberler 21:31: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki ateşkese destek açıklaması - Haberler 21:27: Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı