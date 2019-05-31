Yetim çocukların bayram hediyesi bisiklet oldu

İncirliova
Kaymakamlığı tarafından 30 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi. Aydın
Valisi Yavuz Selim Köşger
, İncirliova Kaymakamlığınca yetim çocuklar için bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.
Çocukların sevincine ortak olduklarını vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:
"Yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu bilen bir ümmetiz. Bu yavrularımız bize emanettir. Şundan hiç kuşkunuz olmasın devletin eli her zaman onların üzerinde olacak. O yavrularımızı her zaman gözeteceğiz. Bugün bisikletlerine kavuşan çocuklarımız bayram sevincini de erken yaşamış oldu."
Kaymakam Ediz Sürücü
ise devletin şefkatli elini kıymetli evlatlarının üzerinde her zaman hissettirmeye ve onları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından 30 yetim çocuğa bisikletleri verildi.
Kaynak: AA
Güncel