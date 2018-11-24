Yetim Gençler Eğitim İçin Türkiye'de!

Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış 400 milyona yakın çocuk bulunuyor. Her yıl milyonlarca çocuk insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından satılıyor veya misyonerlik faaliyetlerinde kullanılıyor. Çocukları güvensiz ortamlardan korumak için açılan yetimhaneler ve İHH'nın Yetim Sponsorluk Sistemi hayati öneme sahip. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki yetimlere hamilik yapmayı sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle yetimlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılan protokol sonucu 10 ayrı ülkeden 30 yetim kız öğrenci, farklı alanlarda okumak üzere Türkiye'ye getirildi. Protokol, İHH'nın Yetim Sponsorluk Sistemi ile yıllardır hamiliğini üstlendiği ve yine İHH'nın dünyanın dört bir yanında inşa ettiği yetimhanelerinde barınan öğrencilerini kapsıyor. Endonezya, Pakistan, Tayland (Patani), Filipinler (Moro), Burkina Faso, Arnavutluk, Tanzanya, Etiyopya, Nepal ve Sierra Leone ülkelerinden gelen yetimler; tıp fakültesi, hemşirelik, uluslararası ebelik, psikoloji ve beslenme gibi bölümlerde eğitim alacaklar.

YETİMLERDEN İHH ZİYARETİ

Üniversite eğitimleri için Türkiye'ye getirilen öğrenciler, İHH İnsani Yardım Vakfı'nı ziyaret etti. Yetimleri, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ve İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reşat Başer karşıladı. Ziyarette, yetimlerle alacakları eğitim süreçleri istişare edildi.

YETİMLERE DESTEK İÇİN

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, YETİM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETİM koduyla bu hamiliğe destek olunabiliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile 54 ülkede yaklaşık 95 bin yetim çocuğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor. İHH'nın 12 ülkede 36 yetimhanesi bulunuyor.