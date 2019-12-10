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Yetim ilaçlar yetim kalmasın: Beklentiler büyük

“Yetim ilaç" konusunu ayrıntılı düzenleyen bir yönetmelik hazırlanması çağrısı giderek güçleniyor.

10.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:16Yetim ilaçlar yetim kalmasın: Beklentiler büyük
Yetim ilaç (orphan drug) olarak adlandırılan, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan, bilimselliği kabul edilmiş, üretimi az ve bu nedenle üretim maliyeti yüksek olan, ilaç endüstrisinin de kar oranı düşük olduğu için yatırım yapmaktan çekindiği ilaçların meclis gündeminde ele alınması için son dönemde yoğun çaba sarf ediliyor.

Yetim ilaçlar konusu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giriyor. Sağlık Bakanlığı, yetim ilaçları Avrupa ve ABD'deki muadil sağlık kurumlarının kriterlerini baz alarak kabul ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

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