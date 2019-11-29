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Yetim kızın çeyizi Kızılay'dan

Türk Kızılay'ı Nizip Şubesi, ilçede evlilik hazırlığı ve yapan maddi durumu iyi olmayan yetim genç kıza çeyizlik eşya yardımında bulundu.

29.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:02Yetim kızın çeyizi Kızılay'dan
Türk Şubesi, ilçede evlilik hazırlığı ve yapan maddi durumu iyi olmayan yetim genç kıza çeyizlik eşya yardımında bulundu.
Belkıs Mahallesi'nde yaşayan yetim kızın ihtiyaçlarını gidermek ve çeyizini tamamlamak için çalışma başlatan Kızılay Nizip Kadın Kolları Başkanı Emel Taşdemir ve kadın kolları üyeleri, el işi ürünlerini kendileri yaptı, diğer ürünleri de yine kendi imkanlarıyla toplayarak genç kıza teslim etti.
Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç yaptığı açıklamada, yapılan çalışmanın bir yetimi sevindirmek ve ona sahip çıkmak adına yapıldığını söyledi.
Kızılay olarak ihtiyaç sahibi ailelerin öksüz ve yetimlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Genç, "Yetim kızımıza yönelik yardımlarımız kadın kolları başkanlığımız tarafından yapılmıştır. Yaklaşık 1 ay süren çalışma sonrasında yardımsever üyelerimiz tarafından toplanılan çeyizlik eşyalar evlilik hazırlığında olan kızımıza teslim edildi. Amacımız bir yetimi mutlu etmek ve onun yalnız olmadığını göstermektir." dedi.

Kızılay, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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