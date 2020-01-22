Yetim Öğrenciler, Karne Sevinçlerini Başkan Fadıloğlu İle Paylaştı

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim öğrenciler, karne sevincini paylaşmak için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen, karnelerini inceleyen ve uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere eğitim kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fadıloğlu, her zaman ve her koşulda öğrencilerin destekçisi olduklarını vurguladı.

Öğrencilerle ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekinen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencileri kapıda uğurladı.

GURUR VE GÜÇ VERİCİ BİR DURUM

Ziyaret sonrası konuşan öğrenci İbrahim Sinan Akbulut, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun varlığının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Lise öğrencisi Akbulut, "Başkanımıza, çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bizi makamında kabul etmesi çok güzel bir şey. Başkanımız, geçen günlerde beni okulumda da ziyaret etmişti. O ziyaret benim için gerçekten moral kaynağı oldu. Başkanımızın, bizim gibi insanların arkasında olması gerçekten gurur ve güç verici bir durum. Başkanımızın varlığı bizim gibi çocukların her zaman mutlu olmasını sağlıyor. Başkanımıza her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Öğrenci Rabia İrem Dündar ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz, buraya karnelerimizi Başkanımıza göstermeye geldik. Başkanımız, bize hediyeler verdi. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başkanımız, karnelerimizi kontrol etti. İnşallah önümüzdeki dönemde arkadaşlarımızla karnemizi daha iyi hale getireceğiz. Tekrardan Başkanım bakacak, bizlere yine hediye verecek."