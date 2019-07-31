Yetim Türkmen çocukları Karacabey'i keşfetti

Suriye Türkmen Dağı'nda çıkan çatışmalarda ailelerini kaybeden ve Türkiye tarafından sahip çıkılarak, Gaziantep ve Mersin'de özel olarak kurulan yetim kamplarına alınan çocuklar, burada psikolojik tedavi başta olmak üzere rehabilitasyon sürecinden geçiriliyordu. İHH tarafından, çocukların yaşadıkları şoku ve kötü günleri geride bırakmaları adına 3 günlük Bursa gezisi organize edildi.

Bursa gezilerinde 1 günlerini Karacabey'e ayıran yetim çocuklar, Longoz mesire alanındaki etkinlikte yaşadıkları şoku bir nebze de olsa atma imkânı buldu.

Bursa İnsani Yardım Derneği ve Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde hafta sonu düzenlenen kampta, 60 kadar yetim çocuk eğitmenleri eşliğinde yer aldı.

Gün boyu eğlendiler

Gün boyu renkli aktivitelerle eğlenen çocuklar için mangal partisi düzenlendi. Ayrıca DJ Ali Toprak da eğlenceli şovlarıyla çocukların adeta gönlünü fethederken, düzenlenen yarışmalarla çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, İHH Bursa İl Başkanı ve Yetim Birimi Sorumlusu Âdem Demir, Meclis Üyesi Nursi Er ile İHH il ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı etkinlikte Başkan Ali Özkan, yetim çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla uzun süre sohbet etti.

Özkan ayrıca, yetimlerin eğitmenleriyle de görüşerek kamp ve eğitim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Yetim çocuklar için Karacabey'de düzenlenen kamp, son derece keyifli geçti.