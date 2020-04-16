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Yetim Vakfı'ndan "1000'e 1000 kat, evlere bereket dolsun" kampanyası

Yetim Vakfı, düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine 1000 lira maddi destek kampanyası başlattı.

16.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:10
Yetim Vakfı'ndan
Yetim Vakfı, düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine 1000 lira maddi destek kampanyası başlattı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "1000'e 1000 kat, evlere bereket dolsun" adı altında bir kampanya başlatıldı.
Kampanya kapsamında, şu ana kadar 95 ailenin ihtiyacı karşılandı.

Kampanyanın bin aileye ulaşıncaya kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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