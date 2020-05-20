Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık

Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin destekleriyle yetim ve öksüzlere, bayramlık ayakkabı ve giysi dağıtıldı.

Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık
20.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:56
Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin destekleriyle yetim ve öksüzlere, bayramlık ayakkabı ve giysi dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayında gönüllü gençlerden oluşan bir grup, yetim ve öksüz çocukları sevindirmek istedi. Gönüllü gençler, hayırseverlerin destekleriyle ayakkabı ve giysi aldı. Yetim ve öksüz çocukları evlerinde tek tek ziyaret eden gençler, yaklaşık 50 çocuğun bayram sevincine ortak oldu.

"Hayırseverlere çok teşekkür ederiz" diyen Rümeysa Demir, "Biz bu Ramazan ayında 50 tane yetim ve öksüz çocuğu sevindirdik ve onların mutluluğuna ortak olmak istedik" dedi.

Hacı Furkan Sak isimli yardımsever genç ise, "Bugün 20 yaş altı çocuklarımız sokağa çıktı ancak sokağa çıkamayan yetim ve öksüz çocukları sevindirmek istedik" dedi.

Çocuklar da mutlu olduklarını söylerken, verilen hediyelerden dolayı teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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