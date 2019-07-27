Yetimler 'Çocuk Şenliği'nde gönüllerince eğlendi
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki yetimleri, 'Çocuk Şenliği' adıyla düzenlenen piknikte bir araya getirdi.27.07.2019 16:23
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki yetimleri, 'Çocuk Şenliği' adıyla düzenlenen piknikte bir araya getirdi.
Kent Ormanı Mesire Alanında düzenlenen etkinlikte, pikniğe katılan yaklaşık 80 yetim çocuk, İHH gönüllüsü ağabey ve ablalarıyla çuval yarışı, halat çekme, yakan top, kaşıkla yumurta taşıma gibi birçok geleneksel oyunu oynayarak eğlendi.
Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH olarak kentteki yetimlere yönelik yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.
Çocuk şenliğini de geleneksel hale getirerek devam ettirdiklerini dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:
"Etkinliğimizde Kütahya'dan desteklediğimiz 52 yetim çocuğumuz var. Onların yanında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımız da bulunuyor. Biz dernek olarak aileleri ile birlikte sürekli olarak onların yanında olmaya ve onların yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız burada çeşitli oyunlar oynuyorlar ve güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda toplum içerisinde bir kaynaşma ve bütünleşmeyi bu şekilde daha sağlam bir hale getirmeye gayret ediyoruz."
Etkinlikte uçurtma uçurup ata da binen çocuklara çeşitli ikramlar da sunuldu.
Kent Ormanı Mesire Alanında düzenlenen etkinlikte, pikniğe katılan yaklaşık 80 yetim çocuk, İHH gönüllüsü ağabey ve ablalarıyla çuval yarışı, halat çekme, yakan top, kaşıkla yumurta taşıma gibi birçok geleneksel oyunu oynayarak eğlendi.
Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH olarak kentteki yetimlere yönelik yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.
Çocuk şenliğini de geleneksel hale getirerek devam ettirdiklerini dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:
"Etkinliğimizde Kütahya'dan desteklediğimiz 52 yetim çocuğumuz var. Onların yanında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımız da bulunuyor. Biz dernek olarak aileleri ile birlikte sürekli olarak onların yanında olmaya ve onların yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız burada çeşitli oyunlar oynuyorlar ve güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda toplum içerisinde bir kaynaşma ve bütünleşmeyi bu şekilde daha sağlam bir hale getirmeye gayret ediyoruz."
Etkinlikte uçurtma uçurup ata da binen çocuklara çeşitli ikramlar da sunuldu.
Kütahya, İHH, Güncel
Kaynak: AA