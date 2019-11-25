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Yetimler ve anneleri hem öğrenecek hem de kazanacak

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetimler ve anneleri, açılacak meslek edindirme kursu sayesinde hem meslek öğrenecek hem de para kazanacaklar.

25.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:30Yetimler ve anneleri hem öğrenecek hem de kazanacak

Belediyesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında yetimler ve anneleri hem meslek öğrenecek hem de para kazanacak. Yetimlerin ve annelerin işgücü piyasasına katılmasını amaçlayan proje kapsamında 100 kişi eğitim görecek. Eğitimler, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından verilecek. 16-60 yaş arasındaki kişilerin yararlanacağı kursa katılanlar, günlük 30 TL yevmiye kazanacak. Toplam 381 saat, 64 fiili işgünü devam edecek kurs sonunda kursiyerlerin giyim konusunda işletme açabilecek seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.

MESLEK SAHİBİ OLMAK İÇİN BURAYA GELDİK

Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi'nde açılacak kursa kayıt yapan Hatice Çevik, "Meslek sahibi olmak için açılan kursa kayıt yaptırmak için bugün buraya geldik. Hem yevmiyemizi alacağız hem de arkadaşlarımızla birlikte yeni bilgiler öğreneceğiz. Şehitkamil Belediyemize ve İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğüne bize katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BELEDİYEMİZ, GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPMAK AMACIYLA İMKAN SAĞLADI

Kayıt sonrası açıklamada bulunan Sibel Kılınç, "Buraya açılacak kursa kayıt yaptırmak için geldim. Belediyemiz, geleceğimize yatırım yapmak amacıyla böyle bir imkan sağladı. Bu kursa katılarak el becerimizi geliştireceğiz. Bu imkandan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğümüze, hocalarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Şehitkamil, Gaziantep, İŞKUR, Güncel

Kaynak: Bültenler

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