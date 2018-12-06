Yetimler ve Suriyeli Çocuklar İçin Örecekler

Elazığ İHH
İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan İlmikleri Atalım, Yetimleri Isıtalım Kampanyasıyla örülen atkı ve bereler, kentteki yetimler ile Suriyeli çocuklara ulaştırılacak.
Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Komisyonu Bayanlar Kolu Sorumlusu Tuba Erdoğan, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Baskil
Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin kentteki yetim ve Suriyeli çocuklar için atkı ve bere ördüklerini belirtti.
Kampanyanın üşüyen elleri ve gönülleri ısıtmak adına önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Erdoğan, "İlmik ilmik dokunan atkı ve bereler, Elazığ'daki 350 yetim ile Suriye'nin Azez
kampındaki göçmenlerin soğuk kış günlerinde ısınmalarına vesile olacak." dedi.
Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Ergen ise ilçe halkının her zaman bu tür hayır işlerine öncülük ettiğini belirterek hayra vesile olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.
İHH,Elazığ
06 Aralık 2018 Perşembe 20:08