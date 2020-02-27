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Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

ABD'nin ünlü yetişkin sitelerinden biri, koronavirüsün yaygın olarak görüldüğü ülkelerdeki internet kullanıcılarına ücretsiz 'premium üyelik' olanağı verdiğini duyurdu.

27.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:36Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yetişkin film sitesi, koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere ücretsiz 'premium üyelik' olanağı sağladığını açıkladı. Websitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirmede, markanın başkan yardımcısı Alex Hawkins'in imzası bulunuyor.

AMAÇ İNSAN TEMASINI MİNİMUMA İNDİRMEK

Hawkins, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto, Çin'in Vuhan bölgelerinde, İran'ın Tahran, Güney Kore'nin Daegu, Kanarya Adaları'nın ise Adeje şehirlerinde yaşayan insanlara ücretsiz 'premium' üyelik verileceğini duyurdu.

DİĞER DİJİTAL PLATFORMLARA ÇAĞRI YAPTI

Virüsün yayılmasının önüne geçmenin en etkili yolunun insan temasının minimuma indirgemek olduğu ve bu noktada yetişkin filmlerinin insanlara yardımcı olabileceğini söyleyen Hawkims açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki cinsellik, insan ilişkilerinde önemli bir motivasyon. Yetişkin filmler insanları evlerinde tutmaya yardımcı olabilir. Eğlence sektörü bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Netflix, HBO, Disney+ nerede? Hepimiz birlik olup insanları sokaklardan uzak tutmalıyız."


Amerika Birleşik Devletleri, Magazin

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