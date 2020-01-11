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Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler

Yetişkin film yıldızı Elle Brooke, West Ham'ı yendikleri maçta galibiyet golünü atan Sheffield Unitedlı Oli McBurnie'nin "3 puan ve 1 gol. Hafta sonunun keyfini çıkarın." paylaşımına, "Hepimiz biliyoruz ki sen de kendi hafta sonunun tadını çıkaracaksın" yazdı.

11.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:42

Yetişkin film yıldızı Elle Brooke, Sheffield United'ın West Ham United'ı 1-0 yendiği maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü atan Oli McBurnie'ye gündem yaratan bir yanıt verdi.

"HAFTA SONUNUN TADINI ÇIKARACAKSIN"

McBurnie, Twitter hesabından "3 puan ve 1 gol. Hafta sonunun tadını çıkarın." yazdı. Yetişkin film yıldızı Elle Brooke da bu tweeti alıntılayarak, "Hepimiz biliyoruz ki sen de kendi hafta sonunun tadını çıkaracaksın" yazdı ve bir sonraki tweetinde öpücük attı. İki ismin hafta sonunu birlikte geçirecekleri iddia edilirken İngiliz basınına göre Elle, Sheffield United forvetinin büyük bir hayranı.

Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler

West Ham United, Spor


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