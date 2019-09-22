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Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa evleniyor

Cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medya şef sevgilisiyle nişanladığını duyurdu.

22.09.2019 17:00

Lübnan asıllı yetişkin film yıldızı Mia Khalifa şef sevgilisi ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Yıldız isim haberi sosyal medya hesabından "Dünyanın en şanlı kızıyım ve evet dedim. Nişanladık" notuyla duyurdu.

EVLENİYOR

Cinsel içerikli film işinde toplam 3 ay çalışmasına rağmen sektörün en çok tanınan isimlerinden olan Khalifa, sektördeki işini bıraktıktan sonra bile hala listenin en çok aranan ismi. YouTuberlık ve spor yorumculuğu yapan Khalifa, hayatını şef sevgilisi Robert Sandberg'le birleştiriyor.

"HALA FİLM ÇEKTİĞİMİ SANIYORLAR"

Şef sevgilisinin teklifine "Evet" diyen Khalifa, sevgilisi uğruna sektörü bırakmıştı. Khalifa, "Cinsel içerikli filmlerle işim zaten çok kısa sürmüştü, ama yaptıklarım büyük bir hızla yayıldı. Sektörü bıraktıktan 5 yıl sonra bile hala listelerde olmama ben bile şaşırıyorum. İnsanlar bu yüzden hala film çektiğimi sanıyor." ifadelerini kullandı.

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa evleniyor

Mia Khalifa, Şef, Magazin

YORUMLAR(4)
HASAN HUSEYİN:Adama ne demeliSinirsiz fantazi
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DEDE:tövbe etmiş
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JEAN RENO:anam hep derdi . . . . . şansı olsun
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HALİM:??
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