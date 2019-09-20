Yetişkin olmadan avlanan 3,5 ton balık ele geçirildi

RİZE'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yetişkin olmadan avlanan 3,5 ton balık ele geçirdi.Denizde balık avı sezonunun açılmasıyla birlikte avcılığı yapılan balık türlerinin boy sınırlarının altında olduğuna yönelik ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte balık nakil araçlarını denetledi. Su Ürünleri Kontrol görevlilerince eş zamanlı ve çapraz yapılan denetimlerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Nakil araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde, 3,5 ton 'asgari avlanabilir boyun' altındaki balığa el konuldu. Nakil araçlarına 'boy ve ağırlık yasaklarına uymayan balık taşımak' ile 'nakil belgesi olmadan balık nakletmek' suçundan ceza uygulandı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, su ürünleri stokları üzerindeki baskının azaltılarak gelecek nesillerin de su ürünlerini tüketebilmesi amacıyla hazırlanan mevzuata uymak tüm balıkçılarımızın görevidir. Bu kapsamda yasalar doğrultusunda kuralların uygulanması aşamasında tüm kurumlara görevler düşmektedir. Kanunda belirlenen asgari avlanma boylarına uyarak stoklarımızı koruyabilir her balığa en az bir kere üreme şansı vermiş oluruz. Bunun sağlanması için tüm ortak paydaşlarla avcılık sezonu boyunca denetimler devam edecektir" denildi.