Haberler » Yaşam » Yetişkinlere Donguri Yöntemi öğretilecek - Haberler

Yetişkinlere Donguri Yöntemi öğretilecek

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren donguri yönteminin eğitimleri yetişkinlere de verilecek.

14.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:15Yetişkinlere Donguri Yöntemi öğretilecek
Belediyesi Matematik Evi'nde, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren donguri yönteminin eğitimleri yetişkinlere de verilecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi'nde eğitimler devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde bir yıldır ilkokul öğrencilerine uygulanmakta olan eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Donguri Yöntemi eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Daha fazla çocuğun bu yöntemden faydalanmasını sağlamak amacıyla velilere ve öğretmenlere yönelik de eğitimler başlayacak. Resim çizerek matematik öğretmek isteyen okulöncesi ve sınıf öğretmenlerini, ayrıca çocuğuyla birlikte eğlenerek matematik çalışmak isteyen velileri kapsayacak eğitimler, uzman eğitmenler tarafından ayrı gruplar halinde verilecek. Ücretsiz verilecek eğitimler, haftada bir gün 1,5 saat olmak üzere 12 haftada tamamlanacak ve katılım belgesi verilecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kontenjanı sınırlı olan eğitim için başvuruların aralık ayı sonuna kadar Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak No: 10/1'de hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'ne yapılabileceğini belirterek, detaylı bilgi almak isteyenlerin de yetkililere ulaşabileceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:03 TBMM'de HDP'li Kaçmaz'ın sözleri gerginliğe neden oldu - Haberler
16:56 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Haberler
16:56 Karaman'da AK Parti teşkilatının 7. Olağan Kongre öncesi çalışmaları - Haberler
16:52 İngiliz baba oğlun dev dalgalarda tehlikeli oyunu - Haberler
16:50 Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı - Haberler
16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! - Haberler
15:51 Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi - Haberler
15:31 Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor - Haberler
15:20 Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! - Haberler
15:02 Meksika devrim kahramanı Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabılı tasviri tepki çekti - Haberler
14.12.2019 17:06:07