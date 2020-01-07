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Yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

SAMSUN'da D.Ç. (15), kendisini yetiştirme yurduna göndermek istediği iddia edilen babası E.Ç.'yi (42) çıkan tartışmada bıçakla karın boşluğundan yaraladı.

07.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:05 Yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

SAMSUN'da D.Ç. (15), kendisini yetiştirme yurduna göndermek istediği iddia edilen babası E.Ç.'yi (42) çıkan tartışmada bıçakla karın boşluğundan yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç.'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç.'yi karın boşluğundan yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan E.Ç., sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



İlkadım, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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