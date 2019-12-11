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Yetki belgesi alması gereken emlakçılara süre uzatımı

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken yetki belgesi alma süresinde uzatmaya gidildi.

11.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:26Yetki belgesi alması gereken emlakçılara süre uzatımı
Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken yetki belgesi alma süresinde uzatmaya gidildi.
Ticaret Bakanlığının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Buna göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı.
Yönetmelik, 5 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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