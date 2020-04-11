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Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi

Bakırköy'de zabıta ekipleri, 48 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulanacağının duyurulmasının ardından 1.5 TL olan ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya ceza kesti.

11.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:16

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından yurdun bazı kesimlerinde panik havası yaşandı. Bakırköy 'de ise bir fırın kriz anını fırsata çevirerek normalde 1.5 TL olan ekmeği 5 TL'ye satmaya başladı. Bakırköy zabıta ekipleri, fırsatçı esnafı affetmedi ve ceza kesti.

Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, fırının adresini tespit etti ve gereken işlemleri yaptı.

İDARİ VE CEZAİ İŞLEM

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Sokağa Çıkma Yasağı'nın ardından ilçemizde bir fırının 5 TL'den ekmek satışı yaptığı tespit edilmiş,fırın hakkında idari ve cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır" dedi.

Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Etiketler: Bakırköy, Zabıta, Güncel

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