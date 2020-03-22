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Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti

Korona virüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte halay çekti.

22.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:25
Korona virüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte halay çekti. Gelin ve damadı gören vatandaşlar ise şaşkınlıkla izledi.
Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen kimi vatandaşlar sahillere akın edip piknik yaparken, bazıları ise sahilde arkadaşlarıyla toplanıp sohbet ediyor. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ise "evde kal" uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte otomobilden yüksek sesle müzik açıp halay çekti. Sahilde halay çeken gelinle damadı gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi.
(İHA) Yetkililer ’evde kal’ uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti

Kaynak: İHA

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Yetkililer 'evde kal' uyarısı yaptı, gelin ve damat sahilde halay çekti
Etiketler : Zeytinburnu, Türkiye, Güncel

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