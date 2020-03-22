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Yetkililer evde kalın uyarısı yaptı, onlar sahilde halay çekti

Yetkililer evde kalın uyarısı yaptı, onlar sahilde halay çekti Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen bir grup Zeytinburnu sahiline gelerek halay çekti.

22.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:29
Yetkililer evde kalın uyarısı yaptı, onlar sahilde halay çekti
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen bir grup Zeytinburnu sahiline gelerek halay çekti.
Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen kimi vatandaşlar sahillere akın ederek piknik yaparken, bazıları ise sahilde arkadaşlarıyla toplanıp sohbet ediyor. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ise evde kalın uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte otomobilden yüksek sesle müzik açıp halay çekti. Sahilde halay çeken gelinle damadı gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi. Yetkililer evde kalın uyarısı yaptı, onlar sahilde halay çekti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Yetkililer evde kalın uyarısı yaptı, onlar sahilde halay çekti
Etiketler : Zeytinburnu, Genel

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