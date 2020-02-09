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Yetkililer sürücüleri uyardı, 43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat

Kırıkkale'de yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

09.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:52Yetkililer sürücüleri uyardı, 43 ilin geçiş noktasındaki buzlanmaya karşı dikkat
'de yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Yetkililer, yaklaşık 60 bin motorlu aracın geçiş yaptığı 43 ilin geçiş güzergahında seyreden sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı Kırıkkale'de de etkili oldu. kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soğuk havanın etkisiyle kent merkezinde yaşanan buzlanma dolayısıyla Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu yollarda tuzlama çalışması yaptı. Trafik Denetim Noktalarındaki polisler ise sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesini sağlıyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Bin 123 rakımlı ilçesinde aniden bastıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Keskin Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, Yağan, Güncel

Kaynak: İHA

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