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Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti

Koronavirüse karşı herkesin korunmak için sıkı önlemler aldığı ve yetkililerin "Gerekmedikçe evden çıkmayın" dediği bugünlerde, ünlü şarkıcı Murat Boz "Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Siz de çıkın. Kendinizi eve kapatmayın" ifadelerini kullandı.

17.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:25

Koronavirüs önlemleri kapsamında, evden mümkün olmadığı müddetçe çıkılmaması önerilerine rağmen ünlü şarkıcı Murat Boz'un "dışarı çıkın" diyerek çektiği video sosyal medyada tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Çin'de başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de görüldükten sonra önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, Murat Boz'un çağrısı tepki topladı.

"EVDE DURMAYIN"

Koronavirüs hakkında takipçilerine seslenen Boz, "Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Murat Boz, Magazin

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Yorumlar (2)
MEMET33:HAVA GÜZELSE ELBETTE ÇIKIP DOLAŞIN HAVA ALIN, YAPMAMANIZ GEREKEN KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA KATILMAMAK OLMALIDIR. ADAM DOĞRU DEMİŞ NE VAR BUNDA Kİ TEPKİ KOYUYORSUNUZ. HAFTA SONLARI İMKANI OLAN HERKES DAĞLARA. ORMANLARA İNSANLARIN OLMADIĞI YERLERE GEZMEYE GİDİP BOL OKSİJEN ALMALIDIRLAR.
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ŞEMSETTİN SUNGUR.:Bu soytarıları dinlemeyin, bunlar kendisinden başkasını düşünmez.
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