YHT Garında virüs salgını önlemleri
Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.
11.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:24
Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.
Kaynak: AA
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