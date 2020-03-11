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YHT Garında virüs salgını önlemleri

Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor.

11.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:24
Ankara YHT Garında dezenfektan yapılması ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, virüs salgını nedeniyle hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bünyesinde bulundurduğu trenler de rutin temizliğin yanı sıra dezenfekte de yapıyor. YHT Garında virüs salgını önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, Güncel

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