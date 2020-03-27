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YHT garları ve Marmaray istasyonlarına termal kamera

YHT garları ve Marmaray istasyonlarına termal kamera Ankara YHT Garı'na termal kamera konuldu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu Yüksek Hızlı Tren garlarına ve Marmaray'da bazı istasyonlara ateş ölçer termal kameralar yerleştirdi.

27.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:12
YHT garları ve Marmaray istasyonlarına termal kamera
Ankara YHT Garı'na termal kamera konuldu
ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu Yüksek Hızlı Tren garlarına ve Marmaray'da bazı istasyonlara ateş ölçer termal kameralar yerleştirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip 'korona virüs'e (Kovid-19) karşı önlemlerini artırdı. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği seyrekleştirilmiş personelle çalışmalarını sürdüren TCDD, yolcuları 'korona virüs'e karşı korumak amacıyla yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu başta Yüksek Hızlı Trenlere hizmet veren büyük gar ve istasyonlara termal kameralar yerleştirdi. İlk olarak yılda 2 milyona yakın yolcunun kullandığı Ankara YHT Garı'na monte edilen termal kamera ile gara giriş çıkış yapan tüm vatandaşların vücut ısıları ölçülerek, kritik seviyede olanların durumu sağlık ekiplerine bildiriliyor ve gerekli müdahalenin yapılması sağlanıyor. İlk etapta Türkiye genelinde toplamda 8 noktaya takılan termal kameralar, Marmaray'da Söğütlüçeşme, Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci istasyonları ile Ankara'da Ankara YHT, Eryaman, Konya ve Eskişehir garlarında giriş ve çıkışların takibi için kullanılmaya başlandı.
Gar ve istasyonlar dezenfekte ediliyor
Ayrıca korona virüs ile mücadele kapsamında merkez ve taşradaki hizmet binalarında, yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu Yüksek Hızlı Tren garları başta olmak üzere tüm gar ve istasyonlarda düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılıyor. Gar ve istasyonlarda bulunan yolcular sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılıyor. Öte yandan giriş ve çıkışlara konulan dezenfekte makineleri yolcuların hizmetine sunulurken, yolcuların bilinçlendirilmesi açısından TCDD tarafından hazırlanan bilgilendirme afişleri garların duvarlarına asıldı. YHT garları ve Marmaray istasyonlarına termal kamera

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaray, Ankara, Genel

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YHT garları ve Marmaray istasyonlarına termal kamera

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