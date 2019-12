YHT istasyonları ve garlarda Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulaması başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Turuncu Masa uygulamasıyla engelli vatandaşların, garın ilk giriş kapısına geldiği andan, ineceği istasyondaki çıkış kapısına gidene kadar emin ve ehil ellerden hizmet alacağını söyledi.

Karaismailoğlu, Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamasını başlatma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez uygulamaya geçirilen Turuncu Masa uygulamasının amacının, engelli vatandaşların rica, minnet değil, hakkı olan hizmete profesyonel sunumla ulaşması olduğunu belirtti.

İlk aşamada yüksek hızlı tren istasyonları ve garlardaki 13 noktada hizmet sunulacağını anlatan Karaismailoğlu, 53 personelle sağlanacak söz konusu hizmetin önümüzdeki dönemde diğer büyük garlara da yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, hizmeti almak isteyen vatandaşların bilet aldıkları esnada veya daha sonra yararlanma taleplerini belirteceklerini dile getirerek, hizmeti kullanmak için gişeden bilet alınması zorunluluğunun bulunmadığının altını çizdi.

İnternet üzerinden, acentelerden veya çağrı merkezinden bilet alan vatandaşların da bu hizmeti talep edebileceğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yolculuk tarihi geldiği zaman vatandaşımız, hangi gar veya istasyondan biniş yapacaksa onun girişinde yer alan hizmet noktası butonuna basacak ve bekleyecek, eş zamanlı olarak görevli arkadaşımıza uyarı gidecek. Ardından görevli gelecek ve vatandaşımıza seyahat edeceği koltuğa kadar refakat edecek. Yolcularımızın ineceği istasyonda ise yine Turuncu Masa Hizmet görevlisi karşılayacak ve garın çıkışına kadar yolcumuza eşlik edecek. Engelli vatandaşımız, garın ilk giriş kapısına geldiği andan ineceği istasyondaki çıkış kapısına gidene kadar emin ve ehil ellerden hizmet alacak."

Engelli vatandaşlara sunulan hizmetin geliştirilmesi hususunda ayrıca takipçisi olacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle erişilebilirlik hizmetlerinin her daim gelişmeye açık olduğunu, geri bildirimlerle daha iyisi için çalışacağımızı hatırlatmak isterim. Çünkü meseleyi yardım değil, hizmet olarak görüyoruz." diye konuştu.

Herkes için Erişilebilir Ulaşım için hareket ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, bugün hayata geçirilen hizmetin, ilk etapta engelli vatandaşlara sunulacağını ancak ilerleyen zamanlarda hareket kısıtlılığı olan yolculara da hizmet edeceğini ifade etti.

Engelli vatandaşların mutlu olduğu toplumda, herkesin mutlu olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak bu gerçeğin peşinde, Türkiye'nin en kapsamlı erişilebilirlik projesini yürüttük. Toplumun her sathındaki engelleri kaldırmak, gelişmiş erişilebilirlik anlayışının yaygınlaşmasıyla mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Projeyi hakların sahiplerine teslimi olarak değerlendiriyoruz"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin engellilerin sorunlarına yeni çözümleri üretmek için sinerji ve farkındalık oluşturmak adına fırsat olduğunu söyledi.

Ulaştırma sektörünün ana aktörlerinden biri olan TCDD'nin, engellilerin sorunlarına sıkça şahit olan ve onların sorunlarını en iyi bilen kurumlardan biri olduğunu anlatan Uygun, şöyle konuştu:

"Bu nedenle engellilerimiz için hayata geçirdiğimiz projeleri lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. Engelli insanlarımıza fırsat eşitliği sağlandığında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde ve iş dünyasında takdire şayan başarılara imza atmakta, azim ve kararlılıklarıyla göğsümüzü kabartmaktadırlar."

Bakanlığın liderliğinde yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi kapsamında TCDD olarak yeni gar ve istasyonlar ile diğer tesislerin engellilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak projelendirildiğini dile getiren Uygun, mevcut gar ve istasyonlar için ise gerekli modernizasyon çalışmalarını engelli çalışanlarla yürüttüklerini bildirdi.

Engelli yolcuların seyahat öncesi ve sonrasında yardım alabilmelerini sağlayan Turuncu Masa uygulamasının, ilk etapta YHT'lerin durduğu Ankara, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı ve Konya garlarında hizmete geçtiğini kaydeden Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle 53 personelle hizmete geçirilen Turuncu Masa'nın ilerleyen yıllarda yaygınlaştırılacağını belirtti.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmalarına engellileri katıyor"

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli de Türkiye'nin son yıllarda engellilerle ilişkin çok güzel gelişmeler kaydettiğini dile getirerek, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının engellilere yönelik yapılan çalışmalarda öncü olduğunu ifade eden İçli, yaptığı çalışmaların her aşamasına engellilerin katılımını sağlayan bakanlığın, aynı zamanda erişilebilirliği de önemsediğini söyledi.

"Turuncu Masa hizmeti çok güzel"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise bugün beraber yaşama kültürünün yakalandığını belirterek, istedikleri fırsatı sundukları için yetkililere teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin "Biz engellilerin farkındayız, farkındalığı ortaya koyuyoruz." dediklerini dile getiren Çelebi, engelliler adına farkında olduklarını, gördüklerini ve onlarla beraber olduklarını bildirdi.

Seyahat hakkının herkes gibi engellilerin de hakkı olduğunu ifade eden Çelebi, Turuncu Masa hizmetinin çok güzel olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulaması başlatıldı.

