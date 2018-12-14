Yht Kazasında Ölen Arif Kahan Ertik, Gelibolu'da Toprağa Verilecek

ANKARA'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik (48), yarın memleketi Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Ankara- Konya
seferini yapan yüksek hızlı trenin yol kontrolünde görevli kılavuz tren ile kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişiden Arif Kahan Ertik'in, cenazesi bugün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine getirilecek. Evli ve bir çocuk babası Ertik'in cenazesi, yarın Gelibolu ilçesinde Gazi Süleyman Paşa
Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Arif Kahan Ertik'in, Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye
temsilciliğinde çalıştığı çalıştığı öğrenildi.
- Çanakkale
Ankara,Çanakkale,Gelibolu
14 Aralık 2018 Cuma 16:38