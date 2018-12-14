Yht Kazasında Ölen Makinist Adem Yaşar, Çankırı'da Toprağa Verildi

ANKARA- Konya
seferini yaparken Yenimahalle Marşandiz
İstasyonu'nda meydana kazada hayatını kaybeden yüksek hızlı trenin makinistlerinden Adem Yaşar
, doğum yeri olan Çankırı
'nın Şabanözü
ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şabanözü Merkez
Camii'nde cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Ak Parti
Çankırı Milletvekili
Salim Çivitçioğlu, DDY Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun, 2. Bölge Müdürü Mahmut Yetkin, daire başkanları, baba Sezai, anne Selime, kardeşi Yasin Yaşar ile Karayolları Genel Müdürlüğü
'nde çalışan eşi Hacer Yaşar, çocukları Selim (4) ve Timur (9) ile yakınları ve binlerce kişi katıldı. Adem Yaşar'ın cenazesi ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Şabanözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
14 Aralık 2018 Cuma 15:28