Yht Kazasında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

13 Aralık 2018 Perşembe 10:05



13 Aralık 2018 Perşembe 10:05

Başkentte yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında son tespitlere göre biri makinist 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 46 kişinin yaralandığı bildirildi.Ankara Valiliği tarafından hızlı tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre biri makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyorÖte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.