Yht Kazasının Yaşandığı Hatta Onarım Çalışmaları Sürüyor

Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
(YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle
'deki Marşandiz
İstasyonu'nda onarım çalışmalarına devam edildi.
İstasyonda oluşan enkazın vinç yardımıyla hattın yanındaki boş alana taşınmasının ardından, raylarda ve elektrik iletim hatlarında oluşan hasarın onarımı yapıldı.
Çalışmalar kapsamında, hasarlı rayların yerine yeni raylar yerleştirilirken, enerji iletim hatlarında son kontrollerin yapıldığı dikkati çekti.
Öte yandan, kaza alanından çıkarılan ve oksijen kaynağı ile kesilen üst geçide ait enkaz parçalarının taşınmasına devam edildi.
Hattaki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, şehir içi banliyö seferlerinin yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı öğrenildi.
Konya,Ankara,Yenimahalle
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:34