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Yiğido'ya Emre şoku! 2 hafta yok

Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

24.09.2019 20:51Yiğido'ya Emre şoku! 2 hafta yok
Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. hafta maçında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırası sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak." - SİVAS

Emre Kılınç, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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