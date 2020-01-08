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Yiğidolar çift kale çalıştı

Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:42Yiğidolar çift kale çalıştı
Süper Lig'in lideri DG , devre arası kamp çalışmalarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yiğidolar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya 'te devam ettiriyor. Kırmızı-beyazlılar, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günün ilk antrenmanını tamamladı.

Sivasspor, akşam 17.00'de yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor, Belek, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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