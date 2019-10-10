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Yiğidolar'da Galatasaray mesaisi başlıyor

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın start verecek.

10.10.2019 15:33Yiğidolar'da Galatasaray mesaisi başlıyor
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın start verecek.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde saat 17.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, İstanbul temsilcisine bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak. Antrenmana futbolcuların tam kadro katılması bekleniyor.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler ise henüz belli olmadı. - SİVAS

Lütfullah Bilgin, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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