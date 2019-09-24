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Yiğidolar'dan galibiyet pozu

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek rakibi karşısından ligde 2 maç aradan sonra 3 puanla ayrıldı.

24.09.2019 09:30Yiğidolar'dan galibiyet pozu
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek rakibi karşısından ligde 2 maç aradan sonra 3 puanla ayrıldı.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Fernando ve 90+6. dakikada Uğur Çiftçi kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 3. dakikada Donis Avdijaj'dan geldi.
Sivassporlu futbolcular, Trabzonspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
(İHA)

Trabzonspor, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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