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Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 puanla lider bitiren DG Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi.

04.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:46 Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı
Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 puanla lider bitiren DG , iç sahaya oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, bu sezon deplasmanda yaptığı 8 lig maçının 3'ünden galibiyetle 3'ünden beraberlikle ve 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde de ise 11 gol gördü.

Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ile 12 puan alırken, sahasında ise 8 galibiyet, 1 de beraberlikle ile 25 puan toplayabildi. Yiğidolar, deplasmanda sadece üç büyüklerden Galatasaray'a 3-2 mağlup olmuştu. Demir Grup Sivasspor sahasında üç büyüklerden Beşiktaş'ı 3-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti.

İç sahada başarılı grafik

Deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan Sivasspor, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. İç sahada yaptığı 9 maçın 8'inden galibiyetle, 1'inden beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 25 puan toplayabildi. İç sahada Demir Grup Sivasspor, 9 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde de 5 gol gördü.

Sivasspor'un deplasmanda en farklı skorla ayrıldığı maç, 4-1 mağlup ettiği ezeli rakibi maçı oldu. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibi Kayserispor'a 4-1 yenen Sivasspor, rakibi ile ikinci devre de iç sahada karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Çaykur Rizespor - Sivasspor: 2-1

Medipol Başakşehir - Sivasspor: 1-1

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

Galatasaray - Sivasspor: 3-2

Denizlispor - Sivasspor: 0-2

Kayserispor - Sivasspor: 1-4

Yeni Malatya - Sivasspor: 1-3

Gençlerbirliği - Sivasspor: 2-2 - SİVAS

Kayserispor, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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