Yiğidolar Dolu Dizgin

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor
, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü
'nü 4-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
59. dakikada Muhammet Demir
'in ceza sahası dışında yerden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı. 64. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Emre kalecinin önde olduğunu görünce ceza sahası önünde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0 68. dakikada sol kanattan Robinho
'nun kullandığı kornerde ceza alanın içerisinde David Braz'ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı. 75. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen David Braz'ın kafa vuruşundan top kaleci Altay
'da kaldı. 77. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Altay'dan dönen topu Robinho tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
KÜNYE
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan
xx, Alpaslan Dedeş
xx, Samet Çavuş
xx Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, David Braz xx, (Ziya dk. 81 ?) Bjarsmyr xx, Uğur xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan
xx, Rybalka xx(Torje dk. 67 x), Emre xxx, Robinho xxx Muhammet Demir xxx (Kone dk. 74 x) Yedekler: Ali Şaşal
, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın
, Cyriac, Rochet Teknik Direktör: Hakan Keleş
MKE Ankaragücü: Altay x, Erdem x (Cerci dk.56 x), Yalçın x (Alihan dk. 6 x), Kone x, Mehmet Sak
x, Sedat x, Faty x, Pustila x, Bifouma x, İlhan x, El Kabir
x Yedekler: Korcan, Mahmut, Kubilay, Kehinde, Erdem, Heurtaux, Mokhtar, Kaan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Robinho (dk. 43 pen. ve dk.77) Muhammet Demir (dk. 45), Emre (dk.64) (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Uğur (Demir Grup Sivasspor) Mehmet Sak, El Kabir, Bifouma, Sedat (MKE Ankaragücü)
(Uğur Yiğit
- Veysel Korkmaz/İHA)
Muhammet Demir,Robinho,MKE Ankaragücü,Sivasspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:56