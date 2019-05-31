Yiğidolar evinde daha başarılı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunu 41 puanla 12. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor
, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya çıkarttı.
Teknik Direktör Hakan Keleş
yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 17 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sahasında rakip fileleri 24 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 18 gol gördü.
Sivas temsilcisi, evinde Alanyaspor
, Bursaspor
, Göztepe, MKE Ankaragücü
, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor
ve Galatasaray
'ı mağlup etti. Demir Grup Sivasspor sahasında sadece Kasımpaşa
'ya 3-0, Antalyaspor
'a 2-1, Kayserispor
'a 3-1 ve Beşiktaş
'a 2-1 yenilmişti.
Deplasmanda 14 puan topladı
Evinde 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 27 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 14 puan toplayabildi. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 17 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde de 36 gol gördü. - SİVAS
Kaynak: İHA
Hakan Keleş
, Sivasspor
, Spor