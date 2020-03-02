Yiğidolar İdlib Şehitlerini unutmadı





İdlib 'deki hain saldırı sonucu şehit düşen 33 Mehmetçik ve tüm şehitlerlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Yatsı namazı sonrası düzenlenen dua merasimine çok sayıda vatandaş katıldı.

Yatsı namazı sonrası Amsterdam Mevlana Camii gençlik lokalinde bir araya gelenler, Camii İmamı Lütfi Ertürk tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açılarak, terörle mücadele eden güvenlik güçleri ve tüm şehitler için vatandaşlar hep bir ağızdan dualara "Amin" dedi.

Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, Şehitlerimizin haberini alınca düzenlemeyi planladığımız ''Çiğköfte'' etkinliğini iptal ettiklerini belirterek, " Hollanda'da yaşayan Türkler olarak hain saldırının üzüntüsü içerisinde kahrolduk. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Dua merasimine evsahipliği yapan Amsterdam Mevlana Camii Başkanı Dursun Köse ise, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz, Allah mekanlarını cennet eylesin diye konuştu.

Programa katılan sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlarımız üzüntülerini belirterek, bu zor günleri ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşabiliriz dediler.